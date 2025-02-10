Bakanlık valiliklere yazı gönderdi: Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek

Bazı belediyeler halk sağlığını tehdit eden başıboş sokak köpeklerini tedavi ettirdikten sonra aldıkları bölgelere yeniden bırakıyordu.Vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan bu yöntemle ilgili harekete geçildi.Tarım ve Orman Bakanlığı, başıboş köpeklerin toplanması için 2028'e kadar süre tanındığı iddialarını yalanladı.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın valiliklere ilettiği talimatta başıboş köpeklerle mücadele konusunda köpeklerin toplanması için belediyelere verilen sürenin 2028'e kadar olmadığı belirtildi.Belediyelerin köpekleri hemen toplamaları gerektiği bildirilirken köpekleri geri bırakan belediyelere köpek başı 71 bin TL ceza uygulanacağı ifade edildi.Bakanlığın talimatında şu ifadeler yer aldı:'5199 sayılı Kanun ile nüfusu yirmi beş bini aşan Belediyelere hayvan bakımevlerini kurmak ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirmek için 31.12.2028 tarihine kadar süre tanınmakla birlikte; hayvanların toplanarak hayvan bakımevlerine götürülmesi ve köpeklerin hayvan bakımevlerinde tutulması ile ilgili hükümlerin Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olması sebebiyle hayvanların toplanması maksadıyla 2028 yılının beklenmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.Rehabilitasyon işlemi tamamlanmış dahi olsa yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında herhangi bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan köpeklerin geri bırakılması Kanun'un 14 üncü maddesi ile yasaklanmıştır. Söz konusu Kanun maddesine aykırılığının tespiti halinde hayvan başına 2025 yılında 71.965 TL idari para cezası uygulanması gerekmektedir.'