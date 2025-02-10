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Almanya'da helikopter düştü: 2 can kaybı

Almanya'nın Orta Frankonya bölgesinde bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ekleme: 10.02.2025 - 13:34 Güncelleme: 10.02.2025 - 13:39 / Editör: Edin Uslu
Almanya'da helikopter düştü: 2 can kaybıAlmanya'nın Orta Frankonya bölgesinde bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Helikopterin nereden havalandığı ve hangi rotayı takip ettiği henüz belirlenemedi.
Federal Uçak Kazaları Araştırma Dairesi'nden (BFU) bir uzman ile kriminal polis ekibinden iki uzmanın olay yerinde incelemelerde bulunduğu kaydedildi.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Almanya'da helikopter düştü: 2 can kaybı