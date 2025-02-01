  • USD: 35,76 - 35,83
  • EURO: 37,15 - 37,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ekleme: 1.02.2025 - 15:03 Güncelleme: 1.02.2025 - 15:05 / Editör: Fehmi Öztürk
MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek, 'Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok.' ifadesi kullanıldı.