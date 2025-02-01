Mansur Yavaş’ın ekonomi sınıfı algısı bozuldu: Gidiş ekonomi, dönüş business

Mansur Yavaş'ın ekonomi sınıfında uçtuğu yönündeki haberler, CHP'ye yakın sosyal medya hesaplarında büyük bir övgüyle karşılanmıştı. Ancak gerçekler, her zaman olduğu gibi ortaya çıktı. Yavaş, dönüş yolculuğunda business sınıfında yolculuk yapması, bu algıyı bozdu ve tepkilere neden oldu.AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğulcan Çağlayan, Mansur Yavaş'ı 'ikiyüzlü davranmakla' suçladı. Çağlayan, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde tamamen algı belediyeciliği olduğunun en net örneklerinden biridir. İşleri, güçleri algı yaratmak. Aynısını makam aracı için de yapmıştı. 'Ben minibüsle gidiyorum' dedi, ancak aslında VIP bir araç kullanıyor. İstanbul'a giderken herhalde business bilet bulamadığı için ekonomi sınıfında uçtu, dönerken ise business sınıfında yer bulunca hemen oraya yerleşti. Bu tür algıların artık millette bir geçerliliği kalmadı. Yavaş, bu işleri bırakıp Ankara'ya odaklanmalı' dedi.Çağlayan, Ankara'nın son 6 yılda birçok sorunla karşı karşıya kaldığını belirterek, 'Trafik, sokak hayvanları, başıboş köpeklerin saldırıları gibi ciddi problemler var. Mecliste karar çıkmasına rağmen, Ankara Büyükşehir Belediyesi bu konularda hala bir girişimde bulunmadı. Kendi asli görevlerini yerine getirmekten aciz olan bu yönetim, başka hayaller peşinde koşuyor' ifadelerini kullandı.Çağlayan, belediyenin son dönemde yaptığı zamlara da değinerek, 'Suya yapılan 10 kat zam gibi vatandaşı zor durumda bırakan kararlar alındı. Ankara şu anda bakımsız ve borçlu bir şehir haline geldi. Trafik, ulaşım ve diğer alanlarda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Vatandaşlarımız bunları görüyor ve anlıyor' dedi.Çağlayan, Mansur Yavaş'ın 'temiz belediyecilik' iddiasının da çöktüğünü savunarak, 'Konserlere, sanatçılara milyonlarca lira harcanıyor, ancak vatandaşın faydasına olan işler yapılmıyor. Örneğin, 42 milyon liraya havuz bakımı yapıldı, ancak havuz hala açılmadı. Temiz belediyecilik dediler, ama belediyeyi dibine kadar kirlettiler' şeklinde konuştu.'Ankara'nın yüzlerce, binlerce çözüm bekleyen problemi var. 6 yıldır çözüm üretilemeyen konuların başında trafik ve sokak hayvanları sorunu geliyor. Başıboş köpekler her gün vatandaşlarımıza saldırıyor. Meclisten karar çıkmasına rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi bu konuda adım atmıyor. Belediye yönetimi asli görevlerini yerine getirmekte yetersiz kalıyor ve başka hayaller peşinde koşuyor.Artık bu tür balonlar çabuk patlıyor. Giderken ekonomi sınıfında uçup, dönerken business'a geçmek samimiyetsizliği gösteriyor. Yavaş'ın tek derdi Cumhurbaşkanı adaylığı gibi görünüyor, ancak bu tutum Ankara'nın sorunlarını çözmüyor' ifadeleriyle sözlerini tamamladı.