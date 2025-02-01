Kartalkaya'daki ihmalkarlığı ortaya çıkmıştı: Tanju Özcan'ın bir yalanı daha patladı! Bakanlık 7 kez uyarmış

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Kartalkaya faciasından sonra Turizm Bakanlığını hedef gösterme çabaları dikkat çekerken son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir algı operasyonu da ortaya çıkan gerçekle patladı.Tanju Özcan sosyal medya hesabından 'Turizm Bakanlığı Kartalkaya faciasından hemen sonra 'İVEDİ' başlıklı yazıyı tüm valiliklere gönderdi. Hani bakanlık 'Sütten çıkmış ak kaşık'dı. Bu yazı ile tüm denetim sorumluluğunun Turizm Bakanlığı'na ait olduğu 'itiraf ediliyor. Sizi defalarca uyardık, gerçekler birgün ortaya çıkar dedik. Sağa sola çamur atacağınıza bu yazıyı 6 ay önce yazsaydınız belki de bu facia hiç yaşanmamış olurdu.' yalanını attı.Kültür ve Turizm Bakanlığının ise turizm işletme belgesi olmayan oteller için 1.5 yılda 7 resmi yazı hazırladığı ve 81 İl Valiliğine gönderdiği ortaya çıktı.2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 5. maddesine göre; Yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren altı ay içinde Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi almaları zorunludur. Bu belgeyi yasal süresinde almayan konaklama tesisleri faaliyetini sürdüremez.Ayrıca; Bir tesisin turizm işletme belgesi alabilmesi için öncelik şart işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olması. Bu ruhsat, yangın yeterlilik raporu dahil olmak üzere farklı kriterlerin incelenmesi sonrasında belediyeler ya da İl Özel İdaresi tarafından verilmekte.Bu zorunluluğa rağmen Turizm İşletme Belgesi almayan tesislere karşı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından;-21.07.2023 - 31.05.2024 - 07.06.2024 tarihlerinde 81 il valiliğine ve belediyelere-27.06.2024 tarihinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlemeye yetkili tüm idarelere (Belediye mücavir alanlarında belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare)-22.11.2024 tarihinde 81 il valiliğine ve belediyelere bildirim yapılmıştır.-27.01.2025 ve 29.01.2025 tarihinde de iki ayrı yazı ile birlikte aynı hususlar bir kez daha hatırlatılmış.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Valilik ve belediyelere, 2023 yılının temmuz ayından bu yana 7 farklı yazıyla 'turizm işletme belgesi olmayan tesislerin kapatılmasına dair' bildirim yapıldığı görüldü.