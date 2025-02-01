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Ege Denizi'nde deprem meydana geldi! AFAD duyurdu

Ege Denizi, peş peşe depremlerle sarsıldı. Son olarak 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ekleme: 1.02.2025 - 13:39 Güncelleme: 1.02.2025 - 13:40 / Editör: Fehmi Öztürk
Ege Denizi'nde deprem meydana geldi! AFAD duyurduAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), sitesinde yer alan veriye göre Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği.

Saat 13.16'da gerçekleşen sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

PEŞ PEŞE DEPREMLER
Ege Denizi bu sabah da 3.5, 3.6, 3.7 ve 3.9 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

Ege Denizi'nde deprem meydana geldi! AFAD duyurdu