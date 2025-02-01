Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Manço mesajı: Rahmetle ve saygıyla yad ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk müziğinin usta ismi Barış Manço'nun vefatının 26. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Erdoğan, "Barış Manço’yu vefatının 26’ncı yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Manço'nun vefatının 26. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.Mesajını sosyal medya üzerinden paylaşan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:'Milletimizin gönlünde farklı bir yere sahip olan, Türk müziğinin duayen ismi Barış Manço'yu vefatının 26'ncı yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.'