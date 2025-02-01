Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Geçtiğimiz haftadan beri rekor üstüne rekor kıran altın yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Gram altın 3 bin 228 liradan satılırken çeyrek altın ise 5 bin 274 liradan satılıyor. İşte 1 Şubat 2025 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 195 bin, en yüksek 3 milyon 228 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,4 artışla 3 milyon 205 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 3.228,84 TL'den, çeyrek altın ise 5.274,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 1 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.228,15Satış 3.228,84Alış 5.230,00Satış 5.274,00Alış 10.460,00Satış 10.548,00Alış 20.857,00Satış 21.010,00Alış 2.800,78Satış 2.801,28