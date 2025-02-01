54 milyon TL'lik dev soygun! Polis adreslerden çuval çuval para topladı

Film gibi soygun, 31 Aralık 2024 günü Karşıyaka ilçesi Soğukkuyu Mahallesi Yeni Girne Caddesi üzerinde bulunan banka şubesi yakınında meydana geldi. Para transfer grubunda çalışan güvenlik görevlisi ve şoför yılbaşına sayılı saatler kala öğleden sonra sorumlu oldukları Karşıyaka Bölgesinde bulunan 11 banka şubesinden zırhlı araçla mühürlü çuvallar içerisinde bulunan paraları topladı. Zırhlı araç şoförü Dursun Ş. (33) banka şubelerini gezdikten sonra vergi dairelerindeki paraları almak üzere hareket etti.Şoför Dursun Ş. tek başına içinde 33 milyon lira Türk lirası ile 21 milyon lira döviz olmak üzere toplamda 54 milyon lira para bulunan 18 çuvalı zırhlı araca yükledikten sonra saat 16.20 sıralarında kayıplara karıştı. Dursun Ş. tüm paraları transfer merkezine götürmesi gerekirken götürmeyerek izini kaybettirdi.Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayın saat 16:20'de gerçekleştiği halde 19:00'dan sonra polise ihbarda bulunulduğu belirlendi. 2 saat 40 dakika sonra başvuru yapılması kafalarda soru işareti uyandırdı.Şüpheli Dursun Ş.'nin sevk ve idaresinde olan zırhlı aracın 1 yıl önce kaza sonucu tamir edilen ve kullanılmaması gereken araçlardan olduğu, GPS sisteminin olmadığı anlaşıldı. Dursun Ş.'nin yanında sevk aracında bir kişinin daha bulunması gerekirken tek başına banka şubelerinden para toplamaya gittiği öğrenildi.Şüpheli Dursun Ş.'nin ve yakın akrabalarının piyasaya yüklü miktarda borcu olduğu bildirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucu zırhlı araç Kemalpaşa ilçesinde içi boş şekilde terk edilmiş halde bulundu. Şüphelilerin araçtaki 18 çuval parayı alıp başka bir araçla bölgeden uzaklaştıkları tespit edildi. 18 çuval paradan 4'ü galerici İsmail G.'nin çiftlik evinde bulundu. Çiftlikte yapılan aramada ağzı kapalı ve mühürlü 4 çuval para banka şubesine getirildi. 4 çuvaldan toplam 10 milyon 450 bin lira çıktı. Polis ekipleri bulunan paraları banka görevlilerine teslim etti.Yakup A.'nın kuzeni Hüseyin A.'nın evinde yapılan aramada ise 3'ünün mührü sökülmüş, 1'i açılmamış halde 4 çuval para bulundu. Yapılan sayımda 4 çuvaldan 8 milyon 815 bin lira ve 40 bin dolar çıktı. Paralar banka görevlilerine teslim edildi. Hüseyin A.'nın bahçe evinin kilerinde ise 4 adet boş para çuvalı bulundu. Çuvallara incelenmek üzere el konuldu. Halil A.'nın evinde yapılan aramalarda ise poşet içindeki bir çantanın içinde bir miktar para bulundu.Soruşturma kapsamında aralarında zırhlı aracın şoförü Dursun Ş. (33), akrabası galerici 37 suç kaydı olan Yakup A. (32), şoför Burak Y. (34), para transferlerinden sorumlu müdür Hakan B. (51), güvenlik görevlisi Çetin M. (39), 4 çuval paranın bırakıldığı çiftliğin sahibinin oğlu İsmail G. (30), 4 çuval paranın bırakıldığı çiftliğin sahibi Nureddin G. (60), şüphelilere yardım eden Sedat Ç. (35), şüphelilere 2 hat çıkaran telefoncu Mustafa Kemal U. (39), şüphelilere kaçmaları için aracı veren Tuncay A. (46), Yakup A.'nın kuzeni Hüseyin A. (46), şüphelilerin kullandığı motosikletin sahibi Emin A. (62), Yakup A.'nın ağabeyi Yusuf Kenan A. (33), evinde para bulunan Halil A. (56), şüphelilerin kaçmasına yardım eden İsmail B. (45), şüphelilerin kaçmasına yardım eden İsmail B.'nin oğulları Efe B. (18) ve İ.B.'nin (16) bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Aralarında Dursun Ş. ile Yakup A.'nın bulunduğu 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.