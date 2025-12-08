Dondurucu kış geliyor! Meteoroloji 8 ili uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz'in doğu kesimleri, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu (Erzincan, Erzurum, Ardahan, Van ve Iğdır Hariç), Güneydoğu Anadolu(Şanlıurfa hariç) ve Giresun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Giresun'un iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Van, Ağrı, Bitlis ve Hakkari'de kar yağışının etkili olacağı bildirildi.Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Bingöl, Muş ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışının etkili olacağı Van ve Hakkari için sarı kodlu uyarı yapıldı.MGM'den yapılan uyarıda, 'Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yağmur, karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar bekleniyor. Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen yağış nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.' denildi.Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.8 Aralık 2025 tarihinde bölgelere göre hava durumunun ayrıntıları şöyle...Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇANAKKALE °C, 13°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutluParçalı bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 10°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 17°CParçalı bulutluMANİSA °C, 14°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın doğu çevrelerinin aralıklı sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mersin ve Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 13°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 11°CParçalı ve çok bulutluÇANKIRI °C, 12°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 9°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, batı kıyılarında yer yer kuvvetli olmak üzere, Sinop haricinde bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP °C, 17°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Giresun çevrelerinin yer yer yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluRİZE °C, 18°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 18°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 17°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Iğdır haricinde bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması beklenmektedir.ERZURUM °C, 5°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıMALATYA °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıVAN °C, 10°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa haricinde bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATMAN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDİYARBAKIR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı