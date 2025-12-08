Burdur'da feci kaza! Kediye çarpmamak için direksiyonu kırmıştı!

Feci kaza saat 08.00 sıralarında, Burdur-Fethiye kara yolu Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezinden Fethiye yönüne giden otomobilin sürücüsü Savaş Toktaşer (34), önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolün kaybolduğu otomobil, refüjü aşarak karşı yöne geçti.3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİOtomobil, önce Orçun V. yönetimindeki otomobile, ardından Gölhisar'dan Isparta yönüne giden Ali A. (49) yönetimindeki minibüse çarptı. Kazada Savaş Toktaşer, Erhan Toktaşer (35) ve Hamit Toktaşer (16) ile minibüsün sürücüsü Ali A. ile araçtaki Ramazan A. (54) yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİOtomobilde sıkışan Savaş Toktaşer, Erhan Toktaşer ve Hamit Toktaşer, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. 5 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Erhan ve Savaş Toktaşer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hamit Toktaşer'in de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.'UÇARAK GELDİ'Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Orçun V., 'Otomobil bir anda uçarak üzerimize geldi' dedi.Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.