Rusya FaceTime'ı Yasakladı!

Rusya hükümeti, dijital dünyadaki kısıtlama politikalarına bir yenisini daha ekleyerek Apple ekosisteminin en popüler iletişim araçlarından birini hedef aldı. Alınan son kararla birlikte, ülkede Rusya FaceTime yasağı resmen uygulamaya konuldu. Bu gelişme, ülkedeki teknoloji kullanıcıları için iletişim kanallarının giderek daraldığı anlamına geliyor.Moskova yönetiminin aldığı bu radikal kararın arkasında ciddi güvenlik endişeleri yatıyor. Rusya emniyet birimlerinin paylaştığı bilgilere göre, FaceTime uygulaması ülke genelinde terör saldırılarının planlanması ve koordine edilmesi amacıyla kullanılıyor. Yetkililer, uygulamanın sunduğu şifreleme özelliklerinin, saldırı hazırlığındaki kişilerin tespit edilmesini zorlaştırdığını savunuyor.Bununla birlikte, yasağın tek gerekçesi terör tehdidi değil. Yapılan açıklamalarda, uygulamanın Rus vatandaşlarını hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerinde de sıkça tercih edilen bir araç haline geldiği vurgulanıyor. Bu nedenlerle, Apple tarafından geliştirilen görüntülü görüşme servisine erişim engeli getirildi.Rusya'nın teknoloji devlerine yönelik bu tutumu yeni değil. Kısa bir süre önce, gençler arasında oldukça popüler olan oyun platformu Roblox ve sosyal medya uygulaması Snapchat de yasaklananlar listesine eklenmişti. Rusya FaceTime yasağı, zincirin sadece son halkasını oluşturuyor.Ülkedeki dijital bariyerler sadece bu uygulamalarla sınırlı kalmıyor. Facebook, Instagram, X (eski adıyla Twitter), Viber, Signal, Discord ve LinkedIn gibi küresel çapta kullanılan pek çok platforma Rusya içerisinden erişim sağlamak halihazırda mümkün değil. Ayrıca video devi YouTube üzerinde de ciddi kısıtlamalar uygulanıyor.İletişim özgürlüğünü kısıtlayan bir diğer önemli detay ise mesajlaşma uygulamalarıyla ilgili. Rusya'da WhatsApp ve Telegram gibi platformlar mesajlaşma için kullanılabilse de, bu uygulamalar üzerinden sesli arama yapılmasına izin verilmiyor. FaceTime'ın da yasaklanmasıyla birlikte, Apple kullanıcılarının internet üzerinden güvenli sesli ve görüntülü görüşme yapabileceği alternatifler neredeyse tükenmiş durumda.