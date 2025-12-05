Asgari Ücrette Gözler 12 Aralık'ta!

2026 yılı asgari ücreti için çalışmalar başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü yapacak. Yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar belirlenip 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Asgari ücret zammı işsizlik maaşından GSS primlerine kadar pek çok kalemde etkili olacak. Çarşamba günü açıklanan enflasyon oranlarının beklentilerin altında gelmesi asgari ücret zam tahminleri için belirleyici oldu. Peki asgari ücret için hangi rakamlar konuşuluyor?Kamu ve özel sektörde görev yapan milyonlarca çalışanın gözü, 2026 yılı asgari ücret görüşmelerine çevrildi. İlk toplantının tarihi netleşirken, önceki yıllarda olduğu gibi 3 ila 4 görüşmenin ardından yeni yıl için geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor. Peki, masada hangi rakamlar var? Asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 14.00'te Bakanlık binasında gerçekleştirileceğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:'2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 12.12.2025 (Cuma) tarihinde, saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada üç kesimi de görmek istiyoruz' ifadelerini kullanmıştı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) toplantıya davet etti.Komisyonun, nihai karara varıncaya dek önceki yıllarda olduğu gibi 3 ya da 4 toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması hedeflenirken, belirlenen rakam 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.Yasaya göre asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümet kanadından beşer temsilcinin yer aldığı toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücretin tespiti için aralık ayında belirlenen tarihlerde bir araya geliyor.Bakanlık tarafından belirlenen üyelerden birinin başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşit çıkması durumunda ise başkanın yer aldığı tarafın görüşü çoğunluk olarak kabul ediliyor.Asgari ücret şu anda bir işçi için aylık brüt 26.005,50 TL, net olarak ise 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. İşveren açısından bir işçinin toplam maliyeti ise 30.556,46 TL'ye ulaşıyor.Bu tutarın 26.005,50 TL'si brüt maaş, 4.030,85 TL'si sosyal güvenlik primi, 520,11 TL'si ise işverenin işsizlik sigortası primi olarak hesaplanıyor.