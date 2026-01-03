Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa, Yalova, Manisa, Uşak, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kastamonu, Karabük ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, İzmir çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artması bekleniyor.Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı ve Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Meteoroloji tarafından 24 kent için 'sarı' kodlu fırtına alarmı verildi. İşte o kentlerimiz: Aydın (Sağanak), İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Kastamonu, Kırklareli, Kütahya, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce (Fırtına).Son tahminlere göre kentlerde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:ANKARA: 4, Parçalı ve çok bulutluİSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlıİZMİR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren gün boyu kuvvetli sağanak yağış bekleniyorBURSA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak bekleniyorÇANAKKALE: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyorKIRKLARELİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıAFYONKARAHİSAR: 5, Parçalı ve çok bulutluDENİZLİ: 13, Parçalı ve çok bulutluMUĞLA: 8, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurluADANA: 12, Parçalı ve çok bulutluANTALYA: 14, Parçalı ve çok bulutluHATAY: 7, Parçalı ve çok bulutluISPARTA: 7, Parçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR: 4, Parçalı ve çok bulutluKAYSERİ: 0, Parçalı ve çok bulutluKONYA: 8, Parçalı ve çok bulutluBOLU: 6, Parçalı ve çok bulutluDÜZCE: 7, Parçalı ve çok bulutluZONGULDAK: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurluSİNOP: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıAMASYA: 1, Parçalı ve çok bulutluSAMSUN: 10, Parçalı ve çok bulutluTRABZON: 10, Parçalı ve az bulutluRİZE: 10, Parçalı ve az bulutluERZURUM: -9, Parçalı ve az bulutluKARS: -8, Parçalı ve az bulutluMALATYA: -2, Parçalı ve az bulutluVAN: -1, Parçalı ve az bulutluŞANLIURFA: 0, Parçalı ve az bulutluBATMAN: -3, Parçalı ve az bulutluDİYARBAKIR: -2, Parçalı ve az bulutluGAZİANTEP: 6, Parçalı ve az bulutluMARDİN: 1, Parçalı ve az bulutlu