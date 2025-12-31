MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜK KAZANANI: 30 Aralık 2025 MasterChef'te altın önlüğü kim kazandı?

“MasterChef altın ceket” yarışı izleyicilerin merak odağı oldu. 30 Aralık Salı günü ekrana gelen bölümde, yarışmada sona yaklaşılırken ilk altın ceket sahibini buldu. Şeflerin verdiği zorlu görevlerde yarışmacılar, önlüğü alabilmek için tüm yeteneklerini ortaya koydu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı gecenin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, MasterChef’te altın ceketi kazanan isim kim oldu? 30 Aralık 2025 tarihli bölümde yaşanan gelişmeler ve yarışmanın öne çıkan anlar haberin devamında...

MasterChef Türkiye'de altın ceket yarışı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 30 Aralık Salı akşamı yayınlanan bölümde, yarışmacılar bu kez 'esnaf' konsepti kapsamında hünerlerini sergiledi. Şeflerin beğenisini kazanmak için en iddialı tabaklarını hazırlayan yarışmacılar arasında büyük bir rekabet yaşandı. Gecenin sonunda ise ilk altın ceketi kazanan isim belli oldu. Peki, MasterChef'te kazanan kim oldu, önlüğü hangi yarışmacı aldı? 30 Aralık Salı günü yayınlanan bölümde yaşanan tüm gelişmeler haberin detaylarında…MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?Altın önlük oyununun kazananı belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.ALTIN ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?MasterChef'te bugüne kadar altın önlüğü kazanan isimler Kerem, Barbaros, Aras, Çağatay, Sergen, Kıvanç ve Hasan oldu.MASTERCHEF KİM ELENDİ?MasterChef'te eleme gecesinde Batuhan ve Eda yarışmaya veda etti.