  • USD: 42,86 - 42,94
  • EURO: 50,45 - 50,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Esenyurt'ta fabrika yangını: Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor!

İstanbul Esenyurt'ta bir kahve fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Ekleme: 31.12.2025 - 01:45 Güncelleme: 31.12.2025 - 01:49 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Esenyurt'ta fabrika yangını: Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor!İstanbul Esenyurt'ta Hadımköy Yolu Caddesi'nde bulunan bir kahve firmasına ait fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman etrafa yayıldı.

Esenyurt'ta fabrika yangını: Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor!

MÜDAHALE SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.