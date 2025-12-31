Esenyurt'ta fabrika yangını: Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor!

İstanbul Esenyurt'ta bir kahve fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul Esenyurt'ta Hadımköy Yolu Caddesi'nde bulunan bir kahve firmasına ait fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman etrafa yayıldı.MÜDAHALE SÜRÜYORİhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.