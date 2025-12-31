  • USD: 42,86 - 42,94
Bursa’nın İnegöl ilçesinde inşaat alanındaki ağaç, kuvvetli rüzgar nedeniyle kökünden ayrılarak yola devrildi. Belediye ekipleri ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırdı.

Ekleme: 31.12.2025 - 09:46 Güncelleme: 31.12.2025 - 09:50 / Editör: Fehmi Öztürk
Bursa’da kuvvetli rüzgar paniği! Ağaç devrildiOlay, saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi Emniyet Sokak'ta meydana geldi. İnşaat alanındaki ağaç, bölgede etkili olan yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle kökünden ayrılarak sokağa devrildi.

Bursa’da kuvvetli rüzgar paniği! Ağaç devrildi

VATANDAŞLAR UYARILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından kesilen ağaç yoldan kaldırıldı. Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları muhtemel risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.