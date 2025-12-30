Türkiye'nin En Pahalı Kıraathanesi!

Türkiye'de eşine nadir rastlanır ihale...Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bayramiç köyünde kahvehanenin kiralanması işini, köyün muhtarı Aziz Koç gerçekleştirdi.Koç, ihale sürecini hazırladı, teminatları aldı.İhale günü köy sakini olan 4 kişi ihaleye katıldı ve aralarında inatlaşma başladı.Aylık ederi 15-20 bin lira olması beklenen köy kahvesine aylık 126 bin lira kira teklifi verildi ve ihale tamamlandı.İnat üzerine aylık kira yüksek rakamlara çıkınca muhtar duruma müdahale etti. Muhtar Aziz Koç, ihaleyi iptal etti.Köy kahvesinin ihale öncesinde aylık kirası 4 bin lira olarak belirlenmişti.Ntv.com.tr'nin sorusunu yanıtlayan Aziz Koç, 'Açık ihale yaptık, Çanakkale sahilde kordonda bile bu paraya dükkan yok. 10 bin lira teminat alarak ihale yaptık.' dedi.Muhtar Koç, köylerinin gastronomi, doğa sporları ya da eşsiz doğal güzelliklerinin bulunmadığını, hiçbir özelliği olmayan bir köy olduğunu söyledi.Koç, sözlerine şöyle devam etti:İhaleye 4 köy sakini katıldı. İhale anında aralarında rekabet oluştu ve ihale fiyatı inatlaşmadan ötürü 126 bin liraya kadar yükseldi. Ancak ödeme kabiliyeti ve işletmeden böyle bir gelir elde edemeyecekleri için ihale iptal oldu.Koç, köy kahvesinin yeniden ihale edileceğini, bunun hukuki bir süreç olduğunu, aylık ederinin 15-20 bin lira civarında olduğunu ifade etti.