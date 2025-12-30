Tren Beklerken Kalbi Durdu!

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Çiğli İstasyonu'nda peronda tren bekleyen 73 yaşındaki Hamit Öğretim, fenalaşarak düştü.O sırada tren bekleyen bir sağlık çalışanı, Öğretim'in kalp krizi geçirdiğini ve nabzının atmadığını tespit edip kalp masajı yaptı.Sağlık çalışanı, istasyonda bulunan taşınabilir şok cihazı (OED) ile de hastaya müdahale etti ve hastadan nabız alındı.Hastaya kalp masajıyla müdahale sürerken istasyona gelen sağlık ekiplerince Öğretim, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olay istasyonun güvenlik kamerasınca da kaydedildi.Görüntülerde, sağlık çalışanının hastaya müdahale ettiği görüntüler yer aldı.Hastanedeki tedavisi süren Öğretim'in entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.