Tren Beklerken Kalbi Durdu!
Çiğli ilçesinde İZBAN trenini beklerken kalbi duran hastaya ilk müdahale peronda bekleyen bir sağlık çalışanı tarafından yapıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Çiğli İstasyonu'nda peronda tren bekleyen 73 yaşındaki Hamit Öğretim, fenalaşarak düştü.
O sırada tren bekleyen bir sağlık çalışanı, Öğretim'in kalp krizi geçirdiğini ve nabzının atmadığını tespit edip kalp masajı yaptı.
HASTAYA ŞOK CİHAZI İLE MÜDAHALE EDİLDİ
Sağlık çalışanı, istasyonda bulunan taşınabilir şok cihazı (OED) ile de hastaya müdahale etti ve hastadan nabız alındı.
Hastaya kalp masajıyla müdahale sürerken istasyona gelen sağlık ekiplerince Öğretim, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay istasyonun güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
Görüntülerde, sağlık çalışanının hastaya müdahale ettiği görüntüler yer aldı.
Hastanedeki tedavisi süren Öğretim'in entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.
O sırada tren bekleyen bir sağlık çalışanı, Öğretim'in kalp krizi geçirdiğini ve nabzının atmadığını tespit edip kalp masajı yaptı.
HASTAYA ŞOK CİHAZI İLE MÜDAHALE EDİLDİ
Sağlık çalışanı, istasyonda bulunan taşınabilir şok cihazı (OED) ile de hastaya müdahale etti ve hastadan nabız alındı.
Hastaya kalp masajıyla müdahale sürerken istasyona gelen sağlık ekiplerince Öğretim, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay istasyonun güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
Görüntülerde, sağlık çalışanının hastaya müdahale ettiği görüntüler yer aldı.
Hastanedeki tedavisi süren Öğretim'in entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.