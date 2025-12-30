Borsa güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 azalışla 11.150,90 puandan tamamlamıştı.Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,72 puan ve yüzde 0,19 artışla 11.172,63 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,96 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,49 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.Küresel piyasalar, teknoloji hisselerindeki düşüş ve jeopolitik gerilimlerin tekrar artmasıyla karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranının, yurt dışında ise Fed FOMC toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de konut fiyat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın ise direnç, 11.050 ve 10.950 puanın destek, konumunda olduğunu ifade etti.