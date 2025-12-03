Kredi kartı kullananlar dikkat! Borcunuz gizlice büyüyor olabilir

Kredi kartı kullanımının hızla arttığı bu dönemde finans uzmanları, her ay yalnızca asgari tutarı ödeyen tüketicilerin ciddi risklerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.Uluslararası ekonomi analistlerine göre bu alışkanlık, uzun vadede borç sarmalı, yüksek faiz yükü ve kredi notunda düşüş gibi önemli sorunlara neden oluyor.ABD ve Avrupa'daki finans danışmanları, asgari ödeme sisteminin kısa vadede rahatlık sunsa da uzun vadede en tehlikeli borçlanma modeli olduğunu vurguladı.Finans danışmanı asgari ödeme yapan kullanıcıların farkında olmadan borçlarını katladığını belirtirken, “Kredi kartında asgari ödeme, borcu ödemek değil ertelemektir. Borç küçülmek yerine her ay büyür ve yıllarca bitmeyen bir yük haline gelir” ifadelerine yer verdi.Uzmanlar aynı zamanda uzun süre sadece asgari ödeme yapanların borçlarının “kartopu etkisi” ile hızla büyüdüğünü bildirdi.Uluslararası bankacılık verilerine göre kredi kartı borçlarına uygulanan faiz oranları aylık %3–4 arasında değişiyor. Bu nedenle ödenmeyen ana para birikiyor ve birkaç ay içinde borç katlanabiliyor.Ekonomi profesörü, bu sistemi şu ifadelerle özetledi:“Asgari ödeme, kredi kartını kullanmanın en pahalı yoludur. Ana para düşmeden faiz her ay birikir.”Bir ay asgari ödeme yapmak kredi notunu düşürmez ama bunu alışkanlık haline getiren kullanıcılar bankalar tarafından riskli müşteri olarak sınıflandırılır. Bu durum kredi başvurularının reddedilmesine, düşük limitlere, ek kart taleplerinin onaylanmamasına neden olabilir.Finans analistleri “Asgari ödeme davranışı finansal baskının bir işaretidir, bankalar bunu dikkatle takip eder” dedi.Üst üste iki kez asgari ödeme yapılmazsa kart geçici olarak kapatılabilir. Üç ay ödeme yapılmazsa yasal takip süreci başlar. Bu durum hem kredi sicilini ağır şekilde zedeler hem de uzun vadeli finansal planlamayı bozar.Finans uzmanlarının ortak uyarısı net. Asgari ödeme sadece acil durumlar için kullanılmalı. Her ay mümkün olduğunca asgari tutarın üzerinde ödeme yapılmalı. Gerekirse borç taksitlendirilerek daha düşük maliyetle kapatılmalı.