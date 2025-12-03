  • USD: 42,36 - 42,43
Altın fiyatları yükselişe geçti! İşte detaylar...

Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Altının yükselişe geçmesinde Fed'in faiz indireceği beklentileri etkili oluyor.

Ekleme: 3.12.2025 - 09:22 Güncelleme: 3.12.2025 - 09:24 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın yatırımcıları yarın ve cuma günü açıklanacak olan ABD verilerine odaklandı. Veriler Fed'in faiz indirimi yapıp yapmayacağına dair işaretler verecek. Fed önümüzdeki hafta çarşamba günü faiz kararını açıklayacak. Bu yüzden yarın ve cuma günü açıklanacak piyasalar dikkatle takip edilecek.

Gram altın 5,763 TL

Çeyrek altın 9,498 TL

Yarım altın 18.997 TL

Cumhuriyet altını 38,573 TL

ONS altın 4,220 dolar