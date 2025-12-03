Altın fiyatları yükselişe geçti! İşte detaylar...

Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Altının yükselişe geçmesinde Fed'in faiz indireceği beklentileri etkili oluyor.Altın yatırımcıları yarın ve cuma günü açıklanacak olan ABD verilerine odaklandı. Veriler Fed'in faiz indirimi yapıp yapmayacağına dair işaretler verecek. Fed önümüzdeki hafta çarşamba günü faiz kararını açıklayacak. Bu yüzden yarın ve cuma günü açıklanacak piyasalar dikkatle takip edilecek.Gram altın 5,763 TLÇeyrek altın 9,498 TLYarım altın 18.997 TLCumhuriyet altını 38,573 TLONS altın 4,220 dolar