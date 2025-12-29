İstanbul'da Pazartesi Çilesi! Trafik Yüzde 65’e Dayandı

Yılın son haftasının ilk iş gününde, İstanbul genelinde diğer günlere kıyasla trafik yoğunluğundaki sakinlik dikkati çekti.Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Avcılar, Yenibosna, Haliç, Mecidiyeköy ile Zincirlikuyu'nun bazı bölgelerinde kısmi yoğunluk yaşandı.TEM Otoyolu'nda Basın Ekspres Caddesi, İkitelli ile Esenler ve Bayrampaşa arasında araçlar yoğunluk nedeniyle yavaş ilerledi.Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolu üzerinde Kartal, Sancaktepe, Ataşehir, Kadıköy ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar bazı bölümlerde trafik yoğunluğu görüldü.TEM Otoyolu'nda ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Yakası istikametinde, Şile Otoyolu'nda da Altunizade ile Ümraniye arasında zaman zaman araçlar güçlükle seyretti.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 65'e kadar çıktı.Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 56, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 71'e ulaştı.