WhatsApp'ta Değişim Başladı!

WhatsApp, yenilikleri ilk deneyen kullanıcılardan olmak isteyenler için WhatsApp beta programı katılımını kolaylaştıran önemli bir adım atıyor. Artık Google Play Store'daki kontenjanın dolu olması sorun olmaktan çıkıyor. Peki, bu yeni özellik tam olarak ne işe yarıyor ve nasıl kullanılıyor?WhatsApp, Android 2.26.2.11 beta sürümüyle birlikte bazı kullanıcılara yeni bir özellik sunmaya başladı. Bu özellik sayesinde, Google Play Beta Programı dolu olsa bile kullanıcılar doğrudan uygulama ayarları üzerinden beta sürümüne geçiş yapabiliyor. Bu, teknoloji meraklıları için yeniliklere herkesten önce ulaşma fırsatı anlamına geliyor.Bu yeni sistem, WhatsApp'ın daha fazla kullanıcıdan geri bildirim almasını sağlayarak geliştirme süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor. Özellikle Play Store'un beta test kullanıcısı limitine takılanlar için harika bir alternatif sunuyor.Özelliğin kullanıma sunulup sunulmadığını kontrol etmek oldukça basit. WhatsApp ayarlar menüsüne giderek “Özelliklere erken erişim” (Early access to features) seçeneğinin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer bu seçenek mevcutsa, beta programına katılmak için ilgili butonu aktif hale getirmeniz yeterli. Programdan ayrılmak istediğinizde ise aynı menüden özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.Her yeni özellikte olduğu gibi, burada da bazı başlangıç sorunları yaşanabiliyor. Bazı kullanıcılar, beta katılımını aktifleştirmeye çalıştıklarında düğmenin anında kendi kendine kapandığını bildirdi. Bu durumun bir hatadan kaynaklandığı ve WhatsApp'ın gelecekteki bir güncellemeyle bu sorunu çözeceği düşünülüyor.Bununla birlikte, bu yeni katılım yönteminin önemli bir avantajı var. Uygulamada ciddi bir çökme hatası gibi kritik sorunlar yaşandığında, WhatsApp'ın Google Play Store'un onay sürecini beklemeden doğrudan kullanıcılara hızlı bir şekilde düzeltme güncellemesi sunabilmesi mümkün hale gelebilir. Ayrıca bu sistem, kullanıcıların güvenilir olmayan üçüncü parti sitelerden APK dosyaları indirme riskini de ortadan kaldırıyor.