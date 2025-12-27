Kritik güzergah bembeyaz! Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde gece saatlerinde kar yağışı başladı. Özellikle D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak ve Seymenler mevkilerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz gelinliğini giydi.Yeşil alanlarda kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşırken, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde de kar yağışı aralıklarla etkisini devam ettiriyor.Karayolları ekipleri de kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için güzergahta teyakkuz halinde. Ekipler, belirli noktalarda kar küreme ve tuzlama araçlarını hazır bulunduruyor.Şu an için ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, görüş mesafesinin düştüğü bölgelerde sis lambaları da devreye girdi. Kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.