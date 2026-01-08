İstanbul'u Fırtına Vurdu!

İstanbul Valiliği ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul genelinde şiddetli rüzgar etkili oluyor.Kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı binalarda çatı uçmaları meydana gelirken çok sayıda ağaç da devrildi.Kentte etkili olan fırtına ve kuvvetli sağanak sonrası son duruma ilişkin bir açıklama da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) geldi.Bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtınanın, öğle saatlerine kadar Avrupa Yakası genelinde, Anadolu Yakası'nda ise Boğaz çevresi ve yüksek kesimlerde saatte 50 ila 90 kilometre hızla esmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin ise akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.Fırtına ve sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı belediye ekiplerinin hazır olduğu aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:Fırtına nedeniyle İBB ekipleri, şu ana kadar 26 ağaç devrilmesi ve dal kırılması, 16 çatı uçması, 23 tehlike arz eden parça, 4 direk, tabela ve reklam panosu ile benzeri toplam 69 olaya müdahale etti. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle 12 araçta hasar meydana geldi.Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir sitenin çatısındaki yalıtım malzemeleri, rüzgarın etkisiyle savruldu.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tehlike oluşturan malzemeleri kaldırmak için çalışma başlattı.Büyükçekmece ve Bakırköy'de ise farklı noktalarda çok sayıda ağaç devrildi.Fatih Mahallesi'nde bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. Araçta hasar oluşurken ağaç, ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.Avcılar'da şiddetli rüzgârın etkisiyle binanın dış cephesindeki kaplama ile çatının bir bölümü, yerinden koparak aşağıya düştü.Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, olay anı cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik önlemleri aldı.Görgü tanığı Saffet Gümüş, 'Ofiste oturuyordum. Bir anda ses duydum. Dedim herhalde kıyamet kopuyor. Karşıya baktım, bir vatandaş zor anlar yaşıyordu.Korkunç bir olaydı. Vatandaş kıl payı kurtuldu. Şükürler olsun şu an can kaybı falan yok. Maddi hasar var. Polis burada, AFAD gelecek. Tek tesellimiz can kaybının olmaması.' dedi.Bölgelerde anlık olarak şiddetini artıran rüzgar nedeniyle dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bazı koruların tedbiren geçici süreyle ziyaretçi girişine kapatıldığı vurgulanan açıklamada, kapatılan korular şu şekilde sıralandı:Florya Atatürk Kent Ormanı, Yıldız Korusu, Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Hidiv Korusu, Emirgan Korusu, Atatürk Kent Ormanı, Beykoz Korusu, Küçük Çamlıca Korusu, Büyük Çamlıca Korusu ve Fethi Paşa Korusu.Beşiktaş İskelesi'nde deniz kabarması kaynaklı su baskını meydana geldiği ve iskelenin tedbir amaçlı olarak işletmeye kapatıldığı bildirilen açıklamada, saat 09.00 itibarıyla Maçka ve Eyüpsultan teleferik hatlarının işletmeye kapatıldığı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları seferlerinin tamamında sefer iptalleri yaşandığı kaydedildi.