Murat Kurum açıkladı! '75 milyar doları aşan yatırım yaptık'

Asrın felaketi sonrasında başlatılan dev konut hamlesinde tarihi bir dönüm noktasına gelindi.Deprem bölgesinde inşası tamamlanan konut ve iş yeri sayısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın düzenlenecek törenle 455 bin 357'ye ulaşacak.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, medya temsilcileriyle bir araya gelerek Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde yürütülen inşa ve ihya çalışmalarındaki son durumu paylaştı.Bölgeyi yeniden Anadolu'nun cazibe merkezi yapmak için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Bakan Kurum, tarımdan ticarete, altyapıdan sosyal donatılara kadar şehrin tüm ihtiyaçlarını kapsayan 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede faaliyetlerin sürdüğünü belirtti.Çalışmaların hızıyla ilgili yapılan eleştirilere yanıt veren Kurum, afetzedelerin mağduriyetini bir an önce gidermek amacıyla yüksek bir tempo ile hareket ettiklerini söyledi.Kurum, 'Bize o zaman 'ne bu aceleniz' diyenler, 'niye bu kadar hızlı hareket ediyorsunuz' diyenler oldu. Ancak biz afetzede kardeşlerimizin evini, iş yerini, okulunu bir saat önce verebilmek için bu mücadeleyi yaptık ve 23 günde 550 konut üreten bir hıza ulaştık.' ifadelerini kullandı.Kurum, deprem bölgesinde 75 milyar doları aşan bir yatırım yaptıklarını açıkladı.Konut projelerinin sadece barınma alanlarından ibaret olmadığını, sosyal donatı ve çevre düzenlemeleriyle bir 'yaşam alanı' kurguladıklarını ifade eden Bakan Kurum, her şehrin kimliğine uygun meydanlar inşa ettiklerini dile getirdi.Çalışmalar kapsamında öne çıkan projeleri sıralayan Kurum, şunları kaydetti:Hatay merkezde belediye ve meclis binasının bulunduğu bölgede meydan inşasını gerçekleştirdik. Malatya Valiliği çevresi ve Kuyumcular Çarşısı'nda yeni bir yaşam alanı kazandırdık. Adıyaman'da Ulu Camii etrafındaki kapsamlı kentsel dönüşümle Atatürk Caddesi'ni ihya ettik. Ayrıca Hatay İskenderun sahil projesi, Mileha Kuş Cenneti ve Harbiye Şelaleleri gibi çevresel değerleri de koruyarak şehri bir bütün olarak değerlendirdik.Deprem bölgesinde verdikleri 'yıl sonuna kadar konutların teslimi' sözünü hatırlatan Bakan Kurum, gelinen noktada büyük bir aşama kaydedildiğini belirtti.Yarın düzenlenecek törenle önemli bir eşiğin aşılacağını müjdeleyen Kurum, 'Vatandaşlarımıza mahcup olmamanın şükrü içindeyiz. Artık saatleri sayıyoruz. İnşallah yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 455 bininci konutumuzun anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.' dedi.Bakan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti;'Burada misafirlerimiz var. Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendileri teşrif edecek. Meclis Başkanımız, yine Cumhur İttifakımızın genel başkanları burada olacak. O gün 6 Şubat sabahı burada Hatay için elini taşın altına koyan sivil toplum örgütlerinden orada iş yapan devletimizin temsilcilerinden tüm hayırseverlere, oradaki yine tüm vakıflara, derneklere kadar herkes yarın inşallah burada olacak ve büyük bir coşkuyla, huzurla, mutlulukla söz verdiğimiz 455 bin konutun anahtarlarını afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Ve böylece nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar alanın inşasını da bitirmiş olacağız. Hep şunu söyledik: Son hak sahibi vatandaşımızın da anahtarını teslim ederek; annelerimizin sevinciyle, çocuklarımızın neşesiyle, büyüklerimizin duasıyla hep birlikte yarın 'Asrın İnşası, Türkiye'nin Başarısı' diyeceğiz.Deprem bölgesinde çok önemli anılar var. Bu anıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Her şeyden önce şunu ifade etmek isterim; inanın deprem bölgesine gelmek bizim evimize gelmek gibi. Her hafta hemen hemen deprem bölgesindeyiz ve afetzede annelerimizin, yavrularımızın gözlerine baktığımda da biz kendi ailemizi görüyoruz. Depremin ilk günleri hatırlıyorum; annesinin seslenmesiyle evden kendini dışarı atan, annesinin olduğu yerde, orada enkazın başında Kur'an okuyan vatandaşlarımızla karşılaştık; Ahmet'imiz... Azerbaycan'da 'Arabam eski olabilir ama kalplerimiz bir' diyerek eski arabasına binip yardıma koşan Server kardeşimizi unutmadık. Fransa'dan gurbetçi kardeşlerimiz tırlara yardım malzemelerini yükleyerek Hatay'ıma, Malatya'ma, Kahramanmaraş'ıma, Adıyaman'ıma yardım getirmek için yola çıkan, koşan Gülfen kızımızı, gönüllü kardeşlerimizi unutmadık.Adıyaman'da konteynerde yaşayan Suzan ablamız var mesela; kurada kendisine çıkan yuvayı gördükten sonra 'Bizi bir an olsun yalnız bırakmadınız, sizler de Adıyamanlı gibi bizimle birlikte bu acıyı yaşadınız' deyişi aslında dünyada bir insanın alabileceği en büyük mükafat diye düşünüyorum. Yine Hatay'da yeni yuvasına kavuşan Hatice Kübra kardeşimiz vardı; şöyle demişti: 'İnsan sevinçten ağlar mıymış? Ben yaşadım. Cumhurbaşkanımız dünya durdukça dursun' deyişi hiç unutamadığımız anılarımız. Yine Hatay Dikmece'de Mustafa abimiz, yeni yuvasına gelenlere şunu söylüyor: 'Murat bizim evladımızdır, şantiye şefi olması da bizim gururumuzdur' demesi bizim için en büyük şeref, en büyük gurur.Son sözü de aslında depremzede kardeşlerimiz için Ayşe teyzemiz söyledi, onu da aktarmak isterim. Dedi ki o büyük yürekli annemiz: 'Devletimiz bana ailemden bile daha yakın.' İşte şu ifadenin içerdiği manaya bakar mısınız? Bunu anlatmamın nedeni şu: Bizim devletimiz bir şefkat devletidir. Bizim milletimiz vatanını yeri geldiğinde ailesinden bile daha fazla seven yiğit bir millettir. Biz de hep birlikte bu milletin hizmetkarlarıyız, evlatlarıyız.Öyle hikayeler var ki; deprem zamanı yaşadığımız ayrı, sonrasında yapılan çalışmalar sonrası önümüze çıkanlar farklı. İşte geçen gün medyaya da yansıdı, bir kızımız; 3 aylıkken deprem oluyor Kahramanmaraş'ta. Annesi yavrumuzu koruyor ve kızını kurtarıyor. Tabii deprem sonrasında annesi, babası maalesef hayatını kaybediyor. Bu devlet o yetim kızımızın hakkına sahip çıktı. Kurasını çektik, evini verdik, şimdi anneannesiyle orada huzurla oturuyor ve 18 yaşına gelince de resmi evin sahibi olacak, hak sahibi olacak.Deprem zamanı orada birlikte ağladığımız, konteynerlerinde ziyaret ettiğimiz ailelerle şimdi yeni evlerinde oturuyoruz ya; dünyanın en büyük mutluluğu, en büyük şerefi, en büyük gururu... Rabbim bize, hepimize bunu nasip etti. Çok üzüldük, çok acılar yaşadık ama hep birlikte üstesinden geldik ve biz devletçe, milletçe bu büyük felaketin üstesinden geldik. Hamdediyoruz; işte bu Türkiye'nin başarısı, devletimizin başarısı, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakı'mızın 11 ilde burada vatandaşlarımıza göstermiş olduğu sevginin, vefanın karşılığı. Şükrediyoruz ki böyle büyük bir devletimiz var, böyle güçlü bir devletimiz var ve anbean burada depremzede kardeşlerimizi takip eden bir liderimiz var.Yeni şehirlerimizi ve vizyon projelerimizi de kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk olarak asrın felaketinin sembol şehri Hatay. Hatay dün afetzede kardeşlerimizin 'Evimizin yerini işte şuradaki yeşil mezarlık bakın oradan hatırlayabiliyoruz' diyen Hataylı kardeşlerimizin Emek Mahallesi... Depremden sonraki hali, şimdiki hali. Ve bugün burası umudun, direncin ve dirilişin başkenti oldu. Her caddesini birazdan sizlere gezdireceğim. Burada bizim saklayacağımız, gizleyeceğimiz hiçbir şey yok, çok net söylüyorum. Göğsümüzü gere gere tüm Hatay'a, tüm Türkiye'ye göstereceğimiz bir eser ortaya çıktı ve 155 bin yeni yuvasıyla Hatay'ımız parklarıyla, bahçeleriyle yeniden ayağa kalktı.Hatay bölgesinde Kemalpaşa Caddesi, buradaki Uzun Çarşı'mız; buraya da sizleri götüreceğiz. İlk Anadolu camisi Habibi Neccar Camii'miz ayağa kalktı. Meclis binamız, Belediye binamız, Valiliğimiz... Buradaki tarihi kültürel 1500 binayı da restorasyonu yapıyoruz, 1500 bina. Ve aslına uygun bir şekilde orada bu ihya faaliyeti yürütülüyor. Çünkü biz Hatay'ı medeniyetimizin kalbi olarak değerlendiriyoruz ve yine bir taraftan da işte sahil projelerinde İskenderun Sahil Yolu projesiyle orada Akdeniz'i seyredebileceğiniz yürüyüş yollarından teraslara, cam teraslara kadar fırsat bulursanız burayı da görmenizi çok arzu ediyorum. 10 ayda bu proje tamamlandı ve hamdolsun bugün tüm alanlarıyla Hatay'ımıza hizmet veriyor. Tabii bu görsellere bakınca, ilk kez burayı gören biri gibi burada heyecanlanıyoruz.'