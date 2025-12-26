Kastamonu'da servis aracı kamyona çarptı: 3 öğrenci yaralandı!

Korkutan kaza, Cide ilçesi Sahil Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen servis aracı, kamyona çarptı. Kazada araçta bulunan 3 öğrenci yaralandı.ÖĞRENCİLERİN DURUMU İYİİhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.