Kastamonu'da servis aracı kamyona çarptı: 3 öğrenci yaralandı!

Kastamonu’nun Cide ilçesinde, servis aracı kamyona çarptı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 3 öğrenci yaralandı.

Ekleme: 26.12.2025 - 17:51 Güncelleme: 26.12.2025 - 18:04 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Kastamonu'da servis aracı kamyona çarptı: 3 öğrenci yaralandı!Korkutan kaza, Cide ilçesi Sahil Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen servis aracı, kamyona çarptı. Kazada araçta bulunan 3 öğrenci yaralandı.

ÖĞRENCİLERİN DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.