Kastamonu'da servis aracı kamyona çarptı: 3 öğrenci yaralandı!
Kastamonu’nun Cide ilçesinde, servis aracı kamyona çarptı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 3 öğrenci yaralandı.
Korkutan kaza, Cide ilçesi Sahil Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen servis aracı, kamyona çarptı. Kazada araçta bulunan 3 öğrenci yaralandı.
ÖĞRENCİLERİN DURUMU İYİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
