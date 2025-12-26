Kamuda İstihdam Zamanı! Başvurular Ne Zaman?

Kamu kurumları personel alımlarını artırıyor. Bakanlıklar farklı alanlarda binlerce kişiyi istihdam edecek. Başvuru şartları, tarihleri ve detaylar ilanlarla netleşti. Başvurular e-Devlet ve ilgili platformlar üzerinden yapılacak. Hangi bakanlık ne kadar alım yapacak? İşte tüm detaylar…Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, merkez teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 40 personel alımı yapacak.Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Bakanlığın merkez teşkilatına 25 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına 15 müfettiş yardımcısı olmak üzere toplam 40 personel alınacak.Alımlar, iki aşamalı olmak üzere yazılı ve sözlü sınavla yapılacak.Başvurular 29 Aralık - 5 Ocak 2026 tarihlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının internet sayfası veya e-Devlet (Kariyer Kapısı) üzerinden elektronik ortamda yapılacak.Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında boşta bulunan 47 adet 7 ve 8'inci derece 'kontrolör yardımcısı' kadrosuna atama yapılmak üzere personel alınacak.Giriş sınavı için başvurular, 12-26 Ocak 2026 döneminde yapılacak.Giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da gerçekleştirilecek. Yazılı sınav 28 Mart 2026'da yapılacak.Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı da 1 inşaat mühendisi, 1 ziraat mühendisi ve 1 büro personeli pozisyonuna (grafik tasarım) sözleşmeli personel alacak.Adaylar, başvuru süresi bittikten sonra KPSS (P3) puanlar esas alınarak sıralanacak ve giriş sınavına çağrılacak.Sınav İstanbul'da yazılı ve sözlü olarak yapılacak. Sınavın yeri ve tarihi Türkiye Su Enstitüsünün internet adresinden (www.suen.gov.tr) ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu'ndan duyurulacak. Sınav sonuçları da yine buralardan ilan edilecek.Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığında 5 müfettiş yardımcısı, Gelir İdaresi Başkanlığı'nda 655 gelir uzman yardımcısı istihdam edilecek.Sınava ön başvurular 14-21 Ocak 2026, nihai başvurular 2-5 Şubat 2026 döneminde kabul edilecek.Sınavın yazılı bölümü, 7 Mart 2026'da Ankara'da ÖSYM e-Sınav Merkezi'nde elektronik olarak yapılacak.Öte yandan, Bakanlığın Teftiş Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alınacak.Başvurular, e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden (kariyerkapisi.gov.tr/isealim) elektronik ortamda 12 Ocak-23 Ocak 2026 döneminde yapılacak.Sınavın yazılı aşaması 28-29 Mart 2026'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava çağrılacak.İçişleri Bakanlığı, 40 İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosunda personel istihdam edilmek üzere 02 - 06 Şubat 2026 tarihleri arasında Ankara'da giriş (sözlü) sınavı yapılacak.Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri Hukuk Fakültesi Yazılım Mühendisliği İletişim Fakültesi Sosyoloji Bölümü Psikoloji Bölümü mezunları başvurabilecek.Başvurular 05 – 09 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak.İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) avukat, mühendis, büro personeli, veteriner, sosyal çalışmacı, sağlık personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli ve teknisyen ünvanlarında 473 sözleşmeli personel istihdam edecek.İlana başvurular 5 Ocak-12 Ocak'ta Kariyer Kapısı'nın 'www.kariyerkapisi.gov.tr' uzantılı internet adresi üzerinden yapılacak. Ayrıntılar, Başkanlığın 'www.afad.gov.tr' internet adresinde yayımlanacak.Başvurusu alınanlardan giriş sınavına katılmaya hak kazananlar, 16 Şubat-6 Mart'ta Başkanlık hizmet binasında sözlü sınava tabi tutulacak.Başarılı olan adaylar, yerleştirme sonuçlarını, Başkanlıktan yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı sistemi üzerinden görebilecek.Sağlık Bakanlığı'na 26.673 sözleşmeli personel alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük yaşanan bölgelerde sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi amacıyla 2026 yılı için sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin belirlendiği ifade edildi.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kadro ve branş dağılımı şu şekilde:Uzman Doktor: 22.983Doktor: 3.652Diyetisyen: 1Ebe: 9Hemşire: 2Sağlık Teknikeri: 25Milli Savunma Bakanlığı (MSB), toplam 1.113 personel alımı yapacağını duyurdu. MSB işçi alımı başvuruları, 22–26 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, İŞKUR başvuru ekranında yer alan ilanlar arasından yalnızca bir işyeri ve bir meslek kolu için başvuru yapabilecek.Alım yapılacak iller:İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya, Eskişehir, Kayseri, Çanakkale, Hatay, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Konya, Niğde, Afyonkarahisar, Mersin, Muğla, Kocaeli, Sivas, Kütahya, Amasya, Adana ve Yalova illerinde istihdam sağlanacak.Alım yapılacak meslek grupları:İş Güvenliği Uzmanı, Uçak Elektronik Sistemleri Bakım-Onarımcısı, Aşçı, Kuru Temizleme İşçisi, Fırın İşçisi, Kalorifer Tesisat Onarımcısı, Sıhhi Tesisatçı, Boyacı-Badanacı, Motorcu, Ofset Baskı Operatörü, Kaynakçı, Elektrikçi, Hafif İş Makineleri Operatörü, Camcı, Saatçi, Bahçıvan ve Fayansçı.Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 bin personel alımı yapılacak.Başvurular, 15–26 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 328 sözleşmeli personel istihdam edecek. Alıma ilişkin ilan yayımlanırken, başvuru tarihleri de netleşti.Buna göre, DSİ 328 sözleşmeli personel alımı başvuruları 18 Aralık 2025 Perşembe günü başlayacak, 25 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.İlanda yer alan kadrolara yerleştirmeler, KPSS puanı esas alınarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi yerleştirme yöntemiyle gerçekleştirilecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 1.000 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.Bakan Işıkhan açıklamasında, alımların dağılımını şu şekilde paylaştı: 575 büro personeli, 275 destek personeli, 100 koruma ve güvenlik görevlisi, 50 teknisyen.Başvurular, 18–25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak. Detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için ÖSYM sistemi takip edilebilecek.