Dilek İmamoğlu Türkiye'yi Avrupa'ya Şikayet Etti!

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması başladığından bu yana CHP, başta Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere Türkiye'yi şikayete girişti.Japon medyasından ABD'ye, Avrupa'dan birçok ülkenin önde gelen medya kuruluşuna konuşuldu, şikayetler edildi.Özel ve İmamoğlu'ndan sonra sıra eş Dilek İmamoğlu'na geldi... Fakat Dilek İmamoğlu, şikayetin yanına Avrupa'ya sitemi eklemeyi de ihmal etmedi.Dilek İmamoğlu ilk şikayetini Fransız AFP'ye yaptı.İmamoğlu'nun röportajı, 'Tutuklu İstanbul Belediye Başkanı'nın eşi, 'Birbirimize tutunuyoruz ve mücadeleye devam ediyoruz' diyor.' başlığı ile yayınlandı.İnsan hakları grupları, Türkiye'de hukukun üstünlüğünün ve yargı bağımsızlığının aşınmasına Avrupa'nın kulak tıkadığını iddia eden Dilek Kaya İmamoğlu, 'Açıkçası, bu sessizlik bizi hayal kırıklığına uğrattı.' dedi.İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:Türkiye'de milyonların iradesi görmezden gelinirken, demokrasiyi savunduğunu iddia eden ülkeler çoğu zaman sessiz kalmayı tercih ediyor.En büyük desteğimiz uluslararası tepki değil, Türkiye'de adalete, özgürlüğe ve demokrasiye inanan milyonların dayanışmasıdır.Dilek Kaya İmamoğlu, AFP'ye verdiği yazılı röportajda, DEM Parti'ye mesaj vermeyi de ihmal etmedi.İmamoğlu, 'Bugün Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın eşlerinin sabrını ve azmini paylaşıyorum.' dedi.