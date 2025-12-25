Sadettin Saran Hakkında Adli Kontrol Talebi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu, iş ve medya dünyasında etki yaratmaya devam ediyor.Dosya kapsamında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 'Uyuşturucu madde temin etmek', 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' ve 'Uyuşturucu madde kullanma' suçlarından 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrışmıştı. Yurt dışında olduğu tespit edilen Saran'ın Göktürk'teki evinde ve Çanakkale Asos'taki çiftliğinde Jandarma ekipler tarafından detaylı arama yapılmıştı.Türkiye'ye dönüşün ardından ifadeye gelen Sadettin Saran Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek uyuşturucu testi için kan ve saç örneği vermişti. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kadarı bulunan Saran'ın test sonucunda kokain maddesi pozitif çıkmıştı.Soruşturma kapsamında elde edilen ek deliller neticesinde Sadettin Saran, 'uyuşturucu madde temin etme', 'uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma' suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün akşam gözaltına alındı.Sağlık kontrolünden geçirilen Sadettin Saran, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Gürhan Taşkaya ve diğer yönetim kurulu üyeleri de Çağlayan Adliyesi'ne geldi.Hakimlik, Saran'ın Pazartesi ve Perşembe olmak üzere haftada iki gün imza atma şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.Öte yandan, adliyeye sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın savcılıktaki ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.Saadettin Saran, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade vermişti. Saadettin Saran'a Ela Rümeysa Cebeci ile aralarında geçen mesajlar ve ses kayıtları soruldu.Saran ifadesinde, Ela Rümeysa Cebeci'nin yaklaşık 3 yıl önce kendisine mesaj attığını ve bu şekilde tanıştıklarını belirterek ifadesine başladı.O mesajlardan birinde Sadettin Saran, 'Sende var mı ondan? Pazar sabahtan teyitleşelim. Olma ihtimali yüzde yetmiş. Asos'a gitcem birazdan geç dönmem herhalde, tamam? Konuşuruz hadi bay bay' diyor. Cebeci ise, 'Ben Escobar mıyım nereden bulayım sen yetiştiriyordun ya başkanım yol birkaç dal takılalım haberleşiriz' şeklinde cevap verdiği görüldü. Saran bu mesaj içeriklerinin doğru olduğunu, tarihler noktasında yanlışlıklar olabileceğini söyleyerek, 'Bu yazışmalar yaklaşık 17-18 ay önce ki yazışmalardır. Mesaj içerikleri daha önce ki izlediğin filmden dolayı kendi aramızda yaptığımız bir espridir. Benim uyuşturucu yetişmekle uzaktan yakından hiçbir alakam olamaz. Bu mesajlar şaka amaçlıdır' dedi.Cebeci savcılıkta verdiği ek ifadesinde, 'Kendi rızam ile, kimsenin baskısı altında kalmadan, hür bir şekilde devletime güvenerek ifade vermek istiyorum. Daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak, ifade vermek için, gerçekleri ortaya çıkarmak için ifade veriyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu satmadım.Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için rızam ile teslim ettim, hatta 2. telefonumun da şifresini kendi rızam ile verdim. Telefonumun WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmış, ben kendimden emin olduğum için, gerçekleri ortaya çıkarmak için, devletime güvenerek şifremi verdim, kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve WhatsApp yazışmalarında uyuşturucu ile ilgili deliller ortaya çıkmış, ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla kokain ve kimyasal kullanmadım. THC esrarın da suç olduğunu bilmiyordum, yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm.2021 yılında ben Saadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak ilişki yaşadım, ilişkimiz duygusaldı, sonrasında arkadaş kaldık. Özellikle belirtmek isterim ki uyuşturucu satıcısı değilim, uyuşturucu kullanıcısıyım, kesinlikle kokain kullanmadım. Tekrardan kan testimin ve saçımdan örnek alınmasını istiyorum. Daha sonradan tekrardan avukatım ile gelip, bildiklerimi, yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağımı söyledim' dedi.