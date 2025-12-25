Çağlayan'da Saadettin Saran Önlemi!

Ünlülere uyuşturucu operasyonu...'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ‘Uyuşturucu madde temin etme', ‘Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak' suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.Sadettin Saran, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere jandarma ekipleri tarafından hastaneye getirildi.Bugün ise Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Saadettin Saran'ın saat 09.00 sıralarında adliyeye getirilmesi bekleniyor.Saran'ın Sarıyer'deki İl Jandarma Komutanlığı'ndan Çağlayan'a sevki öncesi adliye önünde, sabah erken saatlerden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı.Çok sayıda Çevik Kuvvet ekibi ve TOMA, adliye önünde demir bariyerlerle çevrili bölümde hazır bulunuyor.Fenerbahçeli yönetici ve taraftarların da Saran'a destek vermek amacıyla bugün Çağlayan'a gelmesi bekleniyor.Saadettin Saran 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında ilk olarak 20 Aralık'ta 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlamasıyla savcılıkta ifade verdi.Daha sonra Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi için saç ve kan örneği veren Saran, tekrar savcılıkta ifade verdi ve yurt dışına çıkış şeklinde adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.Dün sabah saatlerinde ise Saran'ın Adli Tıp Kurumu'nda yapılan test sonucu savcılığa gönderildi; idrar, kan ve tırnak örnekleri negatif çıkarken saç örneğinde kokain tespit edildi.Sonuca itiraz eden ve 'Hayatım boyunca kullanmadım' diyen Saran, özel bir laboratuvara giderek ikinci kez test verdi.Akşam saatlerinde açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Saran'ın elde edilen ek deliller nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığını duyurdu.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır.