ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Tarih 1 Ocak 2026

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahis ve kara para aklama ile mücadele kapsamında 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak yeni bankacılık önlemlerini duyurdu. Buna göre, gün içinde toplam 200 bin TL'nin üzerindeki tüm para transferlerinde açıklama girilmesi zorunlu olacak.Yeni düzenleme ile MASAK, şüpheli banka hesaplarını mahkeme veya savcılık kararı olmadan anında dondurma yetkisine sahip olacak. Kurum, mal varlıklarına yönelik tedbirleri tek başına alabilecek. Bu önlemin, yasa dışı bahis ağlarında paranın hızlı el değiştirmesini engellemesi hedefleniyor.Uygulama, mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM işlemlerini kapsayacak. Buna göre, gün içinde toplam 200 bin TL'nin üzerindeki transferlerde kullanıcıların işlem açıklaması girmesi şart olacak.ATM üzerinden yapılan işlemlerde de aynı kural geçerli olacak. Günlük toplam transfer tutarı 200 bin TL'yi aşarsa, en az 20 karakterlik açıklama girilmeden işlem tamamlanamayacak. Kartını ATM'ye takan kullanıcılar, limit aşımı durumunda bu uyarıyla karşılaşacak.