Valilik uyardı! Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor

Kocaeli Valiliği, Batı Karadeniz'de fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Ekleme: 24.12.2025 - 14:49 Güncelleme: 24.12.2025 - 14:54 / Editör: Fehmi Öztürk
Valilik uyardı! Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyorValilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere yer verildi. Buna göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, bu gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, 25 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.