Valilik uyardı! Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere yer verildi. Buna göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, bu gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın, 25 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.