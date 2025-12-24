Stüdyoda olanlar herkesi şaşırttı! 'Hakikaten çok ilginç bu'

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan “Sakın Kaçırma Türkiye” programında izleyenleri şaşkına çeviren anlar yaşandı. Programın sunucuları Erhan Çelik ve Evrim Keklik, konukları Oytun Erbaş ile gündeme bomba gibi düşen Kasım Garipoğlu’nun şoförünün şok itiraflarını ele aldıkları sırada stüdyoda talihsiz bir kaza meydana geldi..Canlı yayın sırasında stüdyonun arka bölümünde yer alan LED tabela bir anda yerinden koparak devrildi. O anlar saniye saniye kameralara yansırken, stüdyoda kısa süreli panik yaşandı.Sunucu Erhan Çelik'in “Işıklar kararsa insanlar daha relaks olur” sözlerinin hemen ardından yaşanan olay, izleyenleri şaşkına çevirdi. LED dekorun yere düşmesi üzerine Evrim Keklik, “Biraz uğursuz konulardan mı bahsettik acaba?” ifadelerini kullandı.Olay karşısında soğukkanlılığını koruyan Oytun Erbaş, yaşananları şakayla karşılayarak, “Evrenin bana verdiği bir şey bu” ifadelerini kullandı. Erbaş'ın bu sözleri stüdyodaki gergin havayı bir nebze olsun yumuşattı.Canlı yayında yaşanan talihsiz olayda kimsenin yara almaması ise yüreklere su serpti.