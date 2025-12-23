WhatsApp Uyardı! Çalınabilir...

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı güvenliğini tehdit eden yeni ve tehlikeli bir saldırı türüyle gündeme geldi.Gen Digital bünyesindeki siber güvenlik uzmanları, hesapları tamamen ele geçirebilen GhostPairing adlı yöntemi ortaya çıkardı.Bu sinsi saldırı yöntemi, klasik şifre hırsızlığı veya SIM kart kopyalama gibi karmaşık işlemlere ihtiyaç duymadan gerçekleşiyor.Saldırganlar, uygulamanın hayatı kolaylaştıran Bağlı Cihazlar özelliğini bir silaha dönüştürerek kullanıcıların kendi elleriyle korsanlara erişim vermesini sağlıyor.Saldırı genellikle güvenilir birinden geliyormuş gibi görünen ilgi çekici bir mesajla başlıyor ve kurbanı sahte bir doğrulama sayfasına yönlendiriyor.Kullanıcı bu aşamada telefon numarasını girip gelen eşleşme kodunu onayladığında, saldırganın tarayıcısı hesaba ikinci bir cihaz olarak sessizce ekleniyor.Eşleşme sağlandığında saldırganlar mesajları okuyabiliyor, medya dosyalarını indirebiliyor ve kurban adına mesaj gönderebiliyor.Kullanıcıların korunmak için Ayarlar menüsündeki Bağlı Cihazlar kısmını düzenli olarak kontrol etmesi ve tanımadığı oturumları derhal sonlandırması gerekiyor.