Uçak denize çakıldı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Meksika donanmasına ait bir uçak ABD'nin Texas eyaleti açıklarında düştü. Kaza sonucu 5 kişi can verdi.

Ekleme: 23.12.2025 - 11:55 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:58 / Editör: Fehmi Öztürk
Uçak denize çakıldı! Çok sayıda kişi hayatını kaybettiMeksika'nın Yucatan eyaletindeki Merida'dan tıbbi görev için 8 kişiyle havalanan donanmaya ait bir uçak, ABD'ni Texas eyaletine bağlı Galveston şehri kıyılarında düştü.

Meksika donanmasından yapılan açıklamada, uçakta 4 donanma subayı ve biri çocuk 4 sivilin bulunduğu, 5'inin hayatını kaybettiği, 2'sinin kurtarıldığı, 1 kişinin ise arandığı ifade edildi.

İNSANİ YARDIM GÖREVİ YÜRÜTÜYORDU

Uçağın Meksikalı bir vakıfla iş birliği içinde insani yardım amaçlı tıbbi nakil görevi yürüttüğü, kazanın Galveston'a iniş sırasında meydana geldiği aktarıldı.

Kazanın nedeni bilinmiyor.