Çocuk Parkı Küle Döndü!

İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki çocuk parkında çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı.Yangın sonucu park tamamen küle dönerken Beylikdüzü Mobil Park ekipleri, olayın faillerini bulmak için çalışma başlattı.Ekipler, yapılan çalışma sonucu olaya karıştığı tespit edilen Semih Ali A., Semiz U. ve Hüseyin Can Kaya isimli 3 çocuğu yakaladı.Parkı yaktığını itiraf eden Semih U., ifadesinde 'Isınmak için ateş yaktık.' derken, olaya karışan çocuklar hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.