Regaip kandilini geride bıraktığımız ve üç aylarda bulunduğumuz bu günlerde vatandaşlar Miraç Kandilinin ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. Miraç kandili ne zaman, hangi gün? 2025 dini günler takvimi internette en çok araştırılan konuların başında geliyor.

Regaip Kandili'nin idrak edilmesinin ardından, İslam âlemini Miraç Kandili heyecanı sarmaya başlamıştır. Vatandaşlar internette Miraç Kandili'nin ne zaman olduğunu ve hangi gün kutlanacağını merak etmektedir. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Miraç Kandili'nin önemi nedir?Miraç Kandili, İslam dünyasında son derece önemli bir gece olarak kabul edilir. Bu gece, Hazreti Muhammed'in Mekke'den Kudüs'e, oradan da göğe (Miraç) yükseldiği gecedir. Miraç, hem dini hem de manevi açıdan büyük bir anlam taşır ve Müslümanlar tarafından dua, ibadet ve zikirle geçirilir.Miraç Gününde Hazreti Muhammed göğe yükselmiştir. 5 vakit namaz Miraç günü Müslümanlara farz kılınmıştır. Miraç günü, Bakara suresinin son iki ayeti indirilirken Hazreti Muhammed’in ümmetinde şirke düşmeyenlerin büyük günahlarının affedileceği müjdelenmiştir.Miraç Kandili 27 Ocak 2025 Pazartesi günü idrak edilecek.· Üç Ayların Başlangıcı1 Ocak 2025 Çarşamba· Regaib Kandili2 Ocak 2025 Perşembe· Mirac Kandili26 Ocak 2025 Pazar· Berat Kandili13 Şubat 2025 Perşembe· Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı1 Mart 2025 Cumartesi· Kadir Gecesi26 Mart 2025 Çarşamba· Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü30 Mart 2025 Pazar· Arefe Günü5 Haziran 2025 Perşembe· Kurban Bayramı 1. Günü6 Haziran 2025 Cuma· Hicri Yılbaşı Gecesi25 / 26 Haziran 2025 Çarşamba / Perşembe· Hicri Yılbaşı Günü26 Haziran 2025 Perşembe· Aşûre Günü5 Temmuz 2025 Cumartesi· Mevlid Kandili3 Eylül 2025 Çarşamba· Üç Ayların Başlangıcı21 Aralık 2025 Pazar· Regaib Kandili25 Aralık 2025 Perşembe