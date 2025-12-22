Bolu'da deprem! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Bolu'da saat 14.37'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, depremin ardından şu ana kadar olumsuz bir ihbar yapılmadı.