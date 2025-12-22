Bolu'da deprem! AFAD duyurdu
AFAD'dan alınan son bilgilere göre Bolu'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Bolu'da saat 14.37'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'DAN İLK BİLGİLER PAYLAŞILDI
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, depremin ardından şu ana kadar olumsuz bir ihbar yapılmadı.
