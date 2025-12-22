  • USD: 42,75 - 42,82
Bolu'da deprem! AFAD duyurdu

AFAD'dan alınan son bilgilere göre Bolu'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekleme: 22.12.2025 - 15:03 Güncelleme: 22.12.2025 - 15:04 / Editör: Fehmi Öztürk
Bolu'da deprem! AFAD duyurduAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Bolu'da saat 14.37'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'DAN İLK BİLGİLER PAYLAŞILDI
 AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, depremin ardından şu ana kadar olumsuz bir ihbar yapılmadı.