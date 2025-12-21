Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. İşte 21 Aralık 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Altın fiyatları 21 Aralık 2025 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.* Gram altın satış fiyatı: 5.972,23 TL* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.871,00 TL* Yarım altın satış fiyatı: 19.706,00 TL* Tam altın satış fiyatı: 39.338,11 TL* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.170,00 TL* Gremse altın satış fiyatı: 98.646,94 TL* Ons altın satış fiyatı: 4.340,04 dolar