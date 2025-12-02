  • USD: 42,36 - 42,43
Zonguldak'ta üfürükçü operasyonu: 100'den fazla kişiyi dolandırmış

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 100’ün üzerinde kişiyi muska yazıp üfürükçülük yaparak dolandırdığı iddia edilen R.E. (70) operasyonla yakalandı. R.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta üfürükçü operasyonu: 100'den fazla kişiyi dolandırmışZonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, ihbar üzerine başlattıkları soruşturma kapsamında bir süredir teknik ve fiziki takip yaptıkları R.E.'yi Kozlu ilçesinde yapılan operasyonla dün gözaltına aldı.

100'ÜN ÜZERİNDE KİŞİYİ DOLANDIRMIŞ

İlçede uzun yıllardır muska yazıp, üfürükçülük yaparak 100'ün üzerinde kişiyi dolandırdığı ve halkın dini inanç ve duygularını istismar ettiği öne sürülen R.E emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan R.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.