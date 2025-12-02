  • USD: 42,36 - 42,43
Ölüm seyir halinde yakaladı: Kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti!

Diyarbakır'da, Selman Nazlıer isimli şahıs, aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Nazlıer’in kullandığı araç 3 araca çarparak durabilirken, talihsiz adam hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekleme: 2.12.2025 - 23:02 Güncelleme: 2.12.2025 - 23:14 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Ölüm seyir halinde yakaladı: Kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti!Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. Kayapınar Belediyesi Eşbaşkan yardımcısı Gülistan Nazlıer'in ağabeyi Selman Nazlıer, aracıyla seyir halindeyken fenalaştı.

Kontrolden çıkan araç, 3 araca çarparak durabildi. Kazada, Nazlıer ve çarptığı 3 araçtaki 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan kalp krizi geçirdiği belirlenen Nazlıer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nazlıer'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.