Kocaeli’de korkutan yangın! Baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin çalışmalarında, dumandan etkilenen baba ve oğlu hastaneye kaldırılırken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Emek Mahallesi Kıble Sokak'taki 3 katlı bir binanın çatısında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen baba ve oğlu ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.