Katil İsrail'den Suriye'de yeni işgal!

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, iki tank ve 14 zırhlı askeri araçtan oluşan İsrail askeri birliği Kuneytra ili kırsalındaki El Şarkiyye köyüne ilerledi.Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.Suriye, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumu da İsrail'in 'saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya' çağırıyor.