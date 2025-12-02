Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları küresel piyasalarda yaşanan risk iştahı düşüşünden etkilenerek düşüşe geçti. Altın dün 6 haftanın en yüksek rakamlarını görmüştü.Dolar küresel para birimleri karşısında değer kaybediyor. Küresel borsalar teknoloji hisselerine yönelik endişelerle yeniden aşağı döndü. Tüm bu gelişmeler altın fiyatlarının yönünü aşağı çevirdi.Altın yatırımcıları Fed'in önümüzdeki hafta açıklanacak faiz kararını etkileyecek mahiyetteki verileri bekliyor. Veriler perşembe ve cuma açıklanacak.Gram altın 5,756 TLÇeyrek altın 9,427 TLYarım altın 18,854 TLCumhuriyet altını 38,697 TLONS altın 4,222 dolar