Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları küresel piyasalarda yaşanan risk iştahı düşüşünden etkilenerek düşüşe geçti. Altın dün 6 haftanın en yüksek rakamlarını görmüştü.
Altın fiyatları küresel piyasalarda yaşanan risk iştahı düşüşünden etkilenerek düşüşe geçti. Altın dün 6 haftanın en yüksek rakamlarını görmüştü.
Dolar küresel para birimleri karşısında değer kaybediyor. Küresel borsalar teknoloji hisselerine yönelik endişelerle yeniden aşağı döndü. Tüm bu gelişmeler altın fiyatlarının yönünü aşağı çevirdi.
Altın yatırımcıları Fed'in önümüzdeki hafta açıklanacak faiz kararını etkileyecek mahiyetteki verileri bekliyor. Veriler perşembe ve cuma açıklanacak.
Gram altın 5,756 TL
Çeyrek altın 9,427 TL
Yarım altın 18,854 TL
Cumhuriyet altını 38,697 TL
ONS altın 4,222 dolar
