Siirt'te kan donduran olay! Evinde ölü bulundu
Siirt'te 2 çocuk annesi Gülhan Börülce (39), evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kadının eşinin ise işi nedeniyle il dışında bulunduğu öğrenildi.
Siirt'teki olay, sabah saatlerinde Barış Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Gülhan Börülce'den haber alamayan yakınları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Gülhan Börülce'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Börülce'nin cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kadının eşinin ise işi nedeniyle il dışında bulunduğu öğrenildi.
