  • USD: 42,66 - 42,74
  • EURO: 50,04 - 50,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Siirt'te kan donduran olay! Evinde ölü bulundu

Siirt'te 2 çocuk annesi Gülhan Börülce (39), evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kadının eşinin ise işi nedeniyle il dışında bulunduğu öğrenildi.

Ekleme: 18.12.2025 - 13:37 Güncelleme: 18.12.2025 - 13:40 / Editör: Fehmi Öztürk
Siirt'te kan donduran olay! Evinde ölü bulunduSiirt'teki olay, sabah saatlerinde Barış Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Gülhan Börülce'den haber alamayan yakınları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Siirt'te kan donduran olay! Evinde ölü bulundu

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Gülhan Börülce'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Börülce'nin cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Siirt'te kan donduran olay! Evinde ölü bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kadının eşinin ise işi nedeniyle il dışında bulunduğu öğrenildi.