Gram altın ne kadar oldu? İşte detaylar...

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Önceki gün ABD istihdam verileri yayınlandı ve açıklanan rakamların beklentinin üzerinde gelmesi altında da sert yükselişi getirmişti. Ancak altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Ons altın ise günün açılışını 4.329 dolar seviyelerinden yaptı. İslam Memiş'ten yatırımcıya 'uzak durun' uyarısı geldi. İşte güncel altın fiyatları.

Altın fiyatları, bir önceki gün ABD'den gelen ve beklentilerin üzerinde açıklanan istihdam verilerinin ardından hızlı bir yükseliş kaydetmişti. Kısa sürede sert hareketlerin izlendiği altın piyasasında, haftanın dördüncü işlem gününe ise geri çekilmeyle başlandı. Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki gram ve çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? İşte güncel altın kuru.Gram altın alış fiyatı 5.957,36 TLGram altın satış fiyatı 5.958,25 TLÇeyrek altın alış fiyatı 9.602,00 TLÇeyrek altın satış fiyatı 9.832,00 TLYarım altın alış fiyatı 19.187,00 TLYarım altın satış fiyatı 19.658,00 TLCumhuriyet altın alış fiyatı 38.516,00 TLCumhuriyet altın alış fiyatı 39.134,00 TL