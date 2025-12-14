  • USD: 42,53 - 42,61
Ucuzluk İzdihamı Hayrete Düşürdü!

Ergani ilçesinde ucuzluk pazarı açılışında izdiham oluştu. Kadınlar ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ekleme: 14.12.2025 - 15:10 Güncelleme: 14.12.2025 - 15:18 / Editör: Muhammed Çınık
Ucuzluk İzdihamı Hayrete Düşürdü!Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Makam Mahallesi 30'luk yol üzerinde bir ucuzluk merkezinin açılışı için vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde dükkanın önünde kuyruk oluşturdu.

Yapılan konuşmaların ardından kurdelenin kesilmesi ile birlikte kadınlar ve çocuklar, dükkana girmek için birbirleri ile yarıştı.

O ANLAR KEMARADA

Birçok kadın ezilme tehlikesi geçirirken, vatandaşlar uygun fiyattaki ürünleri almak için kıyasıya bir mücadele içine girdi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.