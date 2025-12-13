Fatih Karahan'ın annesi Hatice Karahan hayatını kaybetti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın aı günü...Karahan, annesi Opr. Dr. Hatice Karahan yaşamını yitirdi.Vefat haberi Merkez Bankası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu.Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, Opr. Dr. Hatice Karahan için cenaze töreni programı netleşti.Merhumenin cenazesi, 13 Aralık Cumartesi günü İstanbul Fatih Camii'nde düzenlenecek törenin ardından, 14 Aralık Pazar günü memleketi Uşak’ın Karahallı ilçesinde bulunan aile mezarlığına defnedilecek.İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'ın muhterem validesi Hatice Karahan Hanımefendi'nin vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; Sayın Karahan'a ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MB Başkanı Fatih Karahan'ın annesinin vefatının ardından taziye mesajı yayınladı.Kacır, şu ifadeleri kullandı:Merkez Bankası Başkanımız Sayın Fatih Karahan’ın annesi Hatice Karahan Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet; kıymetli ailesi ile sevenlerine, sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatice Karahan'ın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.Bolat paylaşımında derin üzüntü duyduğunu ifade ederek "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'ın kıymetli annesi Hatice Karahan Hanımefendi'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye Yüce Allah'tan rahmet; Sayın Karahan başta olmak üzere tüm aile fertlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin." dedi.